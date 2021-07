»Ne bomo sprejeli takšnega načrta iskanja izvora virusa, saj v določenih delih ni v skladu z zdravo pametjo in ne spoštuje znanosti,« je povedal namestnik kitajskega zdravstvenega ministra Zeng Yixin.

Povedal je, da je bil osupel, ko je prvič prebral načrt WHO, ker je v njem hipoteza, da je zaradi kitajskih kršitev laboratorijskih protokolov virus med raziskovanjem ušel iz laboratorija, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Upamo, da bo WHO resno ponovno pregledala razmisleke in predloge kitajskih znanstvenikov ter ugotavljanje izvora covida-19 izvajala kot znanstveno vprašanje in se znebila političnega vmešavanja,« je dejal Zeng. Dodal je, da Peking nasprotuje politizaciji študije.

Namestnik kitajskega zdravstvenega ministra ter drugi kitajski uradniki in znanstveniki so WHO pozvali, naj iskanje izvora novega koronavirusa razširi tudi na druge države.

WHO je v petek predlagala drugo fazo preiskave o izvoru novega koronavirusa na Kitajskem. Med drugim predlaga revizijo ustreznih laboratorijev in raziskovalnih ustanov, ki so delovale na območju izbruha virusa, ki so ga prvič potrdili decembra 2019. Ob tem so pozvali k nadaljnjim raziskavam živalskih tržnic v in okoli kitajskega mesta Wuhan, kjer je virus najprej izbruhnil.