Skupina je album najavila z na roko napisanim večbarvnim sporočilom članov, ki so ga objavili na več družbenih omrežjih ter v skoraj dve minuti dolgem video napovedniku albuma na YouTube. Ta prikazuje vesolje z nekaj planeti ter znakom osem, ki je simbol neskončnosti.

Z izjemo skladbe Coloratura bodo druge skladbe na albumu, pod katerega se kot producent podpisuje priznani švedski glasbeni ustvarjalec in producent Max Martin, po napovedih skupine izšle šele septemibra, piše portal Billboard. Ta je prejšnji album skupine Everyday Life (2019) uvrstil na sedmo mesto lestvice Billboard 200.

Coldplay velja za eno najbolje prodajanih britanskih skupin 21. stoletja. Skupino, znano po uspešnicah, kot so Paradise, Viva la vida in Fix You, sta leta 1996 ustanovila frontman Chris Martin in kitarist Jonny Buckland. Kmalu sta se jima pridružila še basist Guy Berryman in bobnar Will Champion. Podpisujejo se pod osem albumov, ki so jih prodali v več kot 100 milijonov izvodih. Prejeli so številne glasbene nagrade, med njimi sedem grammyjev.