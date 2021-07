Služba bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravljala in usklajevala strateške dokumente, zakonodajo in ukrepe na področju digitalizacije gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja. Med prioritetami bo implementacija prvega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo, ki ga je vodil Andrijanič.

Kot so povedali v uradu vlade za komuniciranje, bo sedež nove vladne službe na Gregorčičevi 25. Rok za imenovanje državnega sekretarja časovno ni določen, bo pa ustrezen kandidat predlagan v najkrajšem možnem času, so napovedali.

Junija je strateški svet predstavil prvih 40 ukrepov za digitalno desetletje. Med njimi so e-gradbeno dovoljenje in e-osebna izkaznica, virtualno okence, ukinitev prometnega dovoljenja, e-notarske storitve, enotno poročanje podjetij državi prek ene platforme, iz katere bi nato različni državni organi črpali podatke, digitalni bon za pridobivanje e-veščin ...

DZ je Andrijaniča za ministra brez listnice, pristojnega za digitalno preobrazbo, potrdil v petek. Na zaslišanju pred pristojnim odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je poudaril, da z delom v novi funkciji ne bi začel z ničle. »Za nami je tri mesece trdega dela v okviru strateškega sveta, kar pomeni, da vemo točno, kaj je treba narediti, imamo tim in lahko začnemo delati že jutri,« je dejal.