Tragična nesreča se je zgodila v Mihalovcu. Brežiški policisti so takrat ugotovili, da je 18-letni voznik tovornjaka s pripetim priklopnikom med vzvratno vožnjo trčil v 77-letnega kolesarja, ki je ustavil za vozilom. To ga je stisnilo ob kamnito ograjo stanovanjske hiše. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Predvčerajšnjim pa so od tam policiste obvestili, da je nesrečnež zaradi posledic prometne nesreče umrl. Voznika tovornega vozila iz Hrvaške, ki je nesrečo povzročil, bodo policisti kazensko ovadili na pristojnem tožilstvu.

Letos so na cestah na območju policijske uprave Novo mesto umrli štirje ljudje, v enakem obdobju lanskega leta pa trije. Vzrok za tri nesreče je bil v nepravilni strani in smeri vožnje, pri zadnji pa nepravilen premik z vozilom. mfr