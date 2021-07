Predlog referenduma za rešitev ljubljanskega železniškega vozlišča – pojasnilo

Leta 2018 sva izdala brošuro Drugi tir Koper–Divača, Kako naprej? Ljubljansko železniško vozlišče in Fabianijev obroč. Opisala sva stoletno zgodovino obvoznic vse od prve svetovne vojne in diskusij o poglobitvi ter predlagala alternativne rešitve. Brošuro sva poslala odločujočim, odgovora ni bilo. Leta 2021 sva izdala brošuro Zelena Ljubljana ali razkosana betonska džungla, Opomin pred prometnim infarktom. Tudi to brošuro sva poslala odločujočim. Mestni občini Ljubljana (MOL) sva večkrat predlagala in prosila za razstavitev najinih razmišljanj, odgovora ni bilo, kljub Aarhuški konvenciji, ki zapoveduje participacijo javnosti.