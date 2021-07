Otroci pridelano zelenjavo radi pojedo

Obiskali smo otroke, ki počitniško varstvo preživljajo na Vrtišču. Varstvo poteka v organizaciji Javnega zavoda Mala ulica in ga subvencionira tudi Mestna občina Ljubljana. Blatni in nasmejani otroci, nekateri popikani od komarjev, so nam zagotovili, da je doma pridelana zelenjava slastna.