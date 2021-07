Tajno vladno podzemlje

Ideja o podzemnih povezavah med vladnimi poslopji v Gregorčičevi in Erjavčevi ulici verjetno v mislih trenutnega predsednika vlade tli še iz osamosvojitvenih časov, ko je dneve preživljal v kleti Cankarjevega doma. Zato ni čudno, da bo eden od tunelov vodil prav do sicer fascinantne kleti kulturnega hrama. A v tej popolnoma nepotrebni ideji nas najbolj navdušuje postavka, pod katero bi v proračunu zavedli 900.000 evrov, kolikor bi stalo vladno podzemlje: vodijo ga namreč kot »sistem za obravnavanje tajnih podatkov«. Halo, ali veste, da živimo v letu 2021, ko je sistem za obravnavanje tajnih podatkov programske opreme denimo izraelski vohunski sistem pegasus, ne pa ozek in zatohel rov pod cesto, po katerem bi v primeru nuje z aktovko, polno papirjev, tekel politik? Vladni tuneli torej niso nič drugega kot še ena digitalizacija 2021 po slovensko.