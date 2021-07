Spor v ZSSS, ki je odpustil bojevitega gorenjskega sindikalista, se razrašča

Nekatere sindikate ZSSS je ogorčila odpoved delovnega razmerja sekretarju gorenjske območne organizacije Mateju Jemcu. Prepričani so, da gre za nezakonito odpoved, prst pa usmerjajo v nekatere vodilne sindikaliste zveze in generalnega sekretarja Boštjana Medika. Jemec računa na podporo konference, ki je glavni organ območne organizacije in katere sklic pričakuje v kratkem.