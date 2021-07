Čisti dobiček se je v drugem četrtletju ustavil pri 2,64 milijarde dolarjev oz. 0,61 dolarja na delnico, prihodki pa so znašali 10,13 milijard dolarjev. Analitiki so napovedovali, da bo ameriški velikan v drugem četrtletju zabeležil 9,25 milijarde dolarjev prihodkov.

Na poslovanje je vplivalo predvsem sproščanje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa po svetu. V drugem lanskem četrtletju so namreč države v veliki meri omejevale javno življenje, med drugim so bile zaprte kino dvorane, odpovedani so bili športni dogodki, koncerti ...

»Naši četrtletni rezultati kažejo, da okrevamo hitreje od gospodarstva na splošno,« je ob objavi poslovnega poročila dejal izvršni direktor Coca-Cole James Quincey.

Po dobrem trimesečju je podjetje izboljšalo tudi celoletno napoved poslovanja. Pričakuje, da bo dobiček v letošnjem letu zrasel med 13 in 15 odstotki. Lani je na delnico znašal 1,95 dolarja. Prihodki naj bi se okrepili med 12 in 13 odstotki.