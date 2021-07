Potem ko je celotna hrvaška obala pred nekaj dnevi postala »oranžna«, se je nacionalni štab civilne zaščite očitno odločil zaostriti ukrepe, da bo turistična sezona čim daljša. Čeprav niso napovedali, kako nameravajo zaostriti ukrepe, je najverjetneje, da bodo znova omejili število ljudi na različnih dogodkih, ki veljajo za najbolj tvegane za širitev novega koronavirusa, poroča danes Jutarnji list, ki se sklicuje na vire pri štabu civilne zaščite.

Časnik dodaja, da je pričakovati tudi, da bo Hrvaška poostrila pogoje za vstop državljanov Združenega kraljestva, kot so to uveljavile že nekatere članice EU. Med drugim naj bi obvezno testiranje na okužbo z novim koronavirusom uveljavili tudi za cepljene britanske turiste, še piše časnik.

Odločitev bodo uveljavili s ponedeljkom, 26. julija

Hrvaški zavod za javno zdravje (HZJZ) je danes ta ugibanja medijev potrdil. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Združenem kraljestvu, Rusiji in na Cipru bodo potniki iz teh držav pri vstopu na Hrvaško potrebovali negativen PCR ali antigenski test, tudi če so bili cepljeni proti covidu-19 ali pa so covid preboleli. Test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, antigenski pa 48 ur. Odločitev bodo uveljavili s ponedeljkom, 26. julija, so zapisali na spletni strani HZJZ.

Medtem so s plaže Zrće sporočili, da bodo kmalu zaostrili protikoronske ukrepe. Vstop na poletne klubske zabave naj bi dovolili samo tistim, ki so zaključili cepljenje proti covidu-19. Zavrnili so ocene, da bo to pomenilo diskriminacijo. Menijo, da je njihova odločitev profesionalna in odgovorna, ker je ključna epidemiološka varnost zaposlenih in obiskovalcev, danes poroča Večernji list.

Zaenkrat je na zabave na plaži Zrće možno vstopiti z evropskim digitalnim covidnim potrdilom, za ostale goste pa v svojem testnem centru opravljajo hitra antigenska testiranja.

Na Hrvaškem se zavedajo, da se zaradi velikega števila turistov ne morejo izogniti vnovičnemu porastu novih okužb z novim koronavirusom, a bodo poskusili poiskati ravnovesje med covidom-19 in turistično sezono ter preprečiti večja žarišča okužb, zaradi katerih bi se lahko Hrvaška obarvala rdeče.