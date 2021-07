Društvo spremlja informacije o skorajšnji prodaji časnika Večer. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, naj bi bila kupec skupina Media24 oziroma nekatera druga podjetja. »V društvu ne želimo problematizirati dejstva, da medijske družbe menjajo lastnike, vendar pa poudarjamo, da mediji niso tovarne čevljev, kot se je v preteklosti izrazila tudi ena od medijskih strokovnjakinj, « so poudarili.

Preko medijev se uresničuje pravica do izražanja, mediji delujejo tudi v javnem interesu, transparentnost lastništva in vsebinska pluralnost pa so, kot so izpostavili v DNS, zapovedani z zakonodajo in predstavljajo zagotovilo za normalno delovanje demokratičnih družb.

Uradnih informacij o prodaji v društvu sicer nimajo, jih pa preseneča, da transakcija poteka za zaprtimi vrati. »Od lastnika bi pričakovali, da kolektiv seznani s prodajo in potencialnim kupcem ter posledicami za zaposlene in družbo. Še toliko bolj je to pomembno, ker gre za medij in uredništvo, ki je tudi po zakonu zaščiteno in uživa avtonomijo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Društvo se je pridružilo pozivu Večerovega aktiva, uredništva, zastopstva in sindikata pri časniku, da je Večer verodostojen medij, eden od stebrov novinarstva tako v nacionalnem kot lokalnem okolju, zato potrebuje odgovornega lastnika s strategijo in vizijo razvoja ter s tem tudi vnaprej neodvisno uredništvo, zavezano javnosti.

V DNS so se oprli na poročanje STA, da se je uprava Večera odločila za izčlenitev na dve družbi. Na eno od teh bo oddelila dejavnost založništva, ki naj bi jo kupil Martin Odlazek. Ta obvladuje skupino Media24, ki združuje radijske, tiskane in elektronske medije.