Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti ugotovili, da je med eno žrtvijo kaznivega dejanja in dvema osumljenima storilcema sprva prišlo do hujšega spora zaradi poškodovanja parkiranega osebnega avtomobila žrtve.

Med sporom je eden od storilcev na prigovarjanje drugega z avtomobilom namenoma zapeljal v osebo, s katero se je prepiral, ob njem pa je stala še ena oseba, ki se trku avtomobila ni mogla izogniti in je zato z vozilom zadel tudi njo.

Storilca sta žrtvama povzročila hujše poškodbe, zato so ju z rešilcem odpeljali v bolnišnico, a sta izven življenjske nevarnosti. Storilca sta po dejanju pobegnila s kraja dogodka, a so ju policisti izsledili in ju po končanem postopku s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njiju sprva odredil sodno pridržanje, po zaslišanju pa tudi pripor.

Do tega dejanja so na območju mariborske policijske uprave letos obravnavali po en umor, poskus umora in poskus uboja.