Direktor STA Veselinovič je takoj po potrditvi uredbe opozoril, da njena vsebina ni v skladu ne z ustavo in ne z zakonoma, ki opredeljujeta financiranje STA. Že takrat je napovedal, da bodo za izpodbijanje uredbe, če bo sprejeta, uporabili vsa pravna sredstva.

Upravno sodišče je zdaj presodilo, da je STA z njenimi navedbami in priloženimi listinami uspelo vsaj verjetno izkazati, da ji bo z izvršitvijo izpodbijane uredbe nastala škoda, ki bo za agencijo težko popravljiva.

Med drugim je STA izkazala, da v letu 2021 od tožene stranke ni prejela nikakršnega nadomestila za opravljanje javne službe, pri čemer Ukom kot razlog za zavrnitev zahtevkov za izplačilo nadomestila za prvih met mesecev navaja dejstvo, da s tožečo stranko nima sklenjene nobene pogodbe, zaradi česar ne obstaja obveznost za izplačilo.

Po mnenju sodišča so utemeljene tudi navedbe vodstva agencije, da jo skuša vlada kot tožena stran oziroma v njenem imenu Urad vlade za komuniciranje (Ukom) pod grožnjo nadaljnjega nefinanciranja prisiliti v podpis pogodbe, ki je pripravljena v skladu z izpodbijano uredbo.

Ker je zagotovitev primernega financiranja storitev javne službe nujno za nadaljnji obstoj STA, se slednja po mnenju sodišča utemeljeno sklicuje, da bi z izvršitvijo uredbe nastala težko popravljiva škoda. Sodišče je presodilo, da STA zgolj s tržnimi prihodki ne more pokriti niti stroškov dela, kaj šele vseh ostalih stroškov, zato bi lahko postala insolventna, to pa bi lahko pripeljalo do stečaja.

Upravno sodišče še pojasnjuje, da je financiranje agencije opredeljeno v 20. členu zakona o STA, zato se vlada kot tožena stran ne more sklicevati, da naj bi z izpodbijano uredbo dala pooblastila za zagotavljanje financiranja Ukomu ter da bodo ob morebitnem zadržanju uredbe zadržani tudi vsi postopki, saj slednji ne bi imel več pooblastil.

Na trditve vladne strani, da obstoj STA ni več ogrožen, ker je ta prodal terjatev do ustanovitelja, je upravno sodišče odgovorilo, da gre zgolj za prodajo enega mesečnega zahtevka za nadomestilo za opravljanje javne službe za maj 2021, kar po njihovi presoji v težki finančni situaciji agencije še ne pomeni, da ji ne grozi več težko popravljiva škoda.