»Bruselj je v zadnjih tednih očitno napadel Madžarsko zaradi zakona o zaščiti otrok,« je Orban povedal v videu, objavljenem na njegovem Facebook profilu. Povedal, da trenutna madžarska zakonodaja prepoveduje spolno propagando v vrtcih, šolah, televizijskih oddajah in oglasih, je sporočila madžarska vlada.

V Zahodni Evropi »aktivisti LGBTQ obiskujejo vrtce in šole ter poučujejo o spolni vzgoji. iTo želijo početi tudi na Madžarskem, zaradi česar nam bruseljski birokrati grozijo s pravnimi postopki, pri čemer zlorabljajo svoja pooblastila,« je poudaril madžarski premier.

Ko je pritisk na našo državo tako močan, lahko samo skupna volja ljudi zaščiti Madžarsko, je še povedal.

Na referendumu bodo državljanom zastavili pet vprašanj. Eno od njih se bo glasilo, ali podpirajo predstavitve v javnih izobraževalnih ustanovah o spolni usmerjenosti brez odobritve staršev. Nekaj drugih vprašanj se nanaša na spremembo spola.

Orban je ljudi pozval, naj odgovorijo z ne, tako kot so pred petimi leti Bruslju preprečili, da bi jim vsilili migrante. »Enkrat smo že uspeli in skupaj nam bo še enkrat uspelo,« je dejal, so sporočili iz madžarske vlade.

Zakon, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje širjenje vsebin o skupnosti LGBTIQ in je začel veljati v začetku meseca, je v EU sprožil burne odzive. Evropska komisija je pretekli teden zaradi zakona sprožila tudi pravni postopek proti Madžarski, in sicer zaradi kršenja temeljnih pravic oseb LGBTIQ.