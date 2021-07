»Po enem dnevu potovanja smo varno prispeli na Japonsko. Tu je zelo vroče, vendar smo prvi trening že uspešno opravili,« je zapisal Tratnik ob fotografiji olimpijske vrste, v kateri so še Eugenia Bujak, Pogačar, Roglič in Jan Polanc.

Nedavni zmagovalec slovite dirke po Franciji Pogačar je prek Instagrama objavil nasmejano fotografijo, ob kateri je zapisal, da je srečno prispel v Tokio. »Dobro vzdušje v vročini,« je zapisal 22-letni zvezdnik, ki je pred potjo na olimpijske igre postal najmlajši dvakratni zmagovalec Toura.

»Team Slovenija«

»Team Slovenija,« pa je ob fotografijah s treninga na Japonskem z visoko dvignjeno pestjo zapisal Roglič, ki sta mu nesrečna padca na francoski pentlji odnesla glavni cilj sezone.

Roglič, ki je bil z izjemo dveh tednov lani vodilni kolesar na svetovni lestvici skoraj neprekinjeno vse od 15. septembra 2019, zdaj pa je žezlo predal Pogačarju, je imel na Touru veliko smolo.

Po dveh grdih padcih je moral predčasno končati francosko pentljo pred deveto etapo in se priprav na olimpijske igre lotiti močno načet. Zagotovo je 31-letni Kisovčan pričakoval drugačen potek dogodkov pred OI, a se je že pred šestimi dnevi prvič po odstopu spet zavihtel na kolo.

Glede na predstave na letošnjem Touru bi utegnil biti nesporni favorit OI za naslov prvaka Pogačar, pa tudi Roglič, a so pri izkušenejšem Slovencu v ospredju vprašanja o zdravju in okrevanju po padcih. Ob njiju bosta kot pomočnika nastopila tudi Tratnik in Polanc, medtem ko je Matej Mohorič odpovedal sodelovanje, trasa pa ne ustreza niti sprinterju Luki Mezgecu.

Skupaj bi lahko četverica slovenskih kolesarjev posegla do prve kolajne v tej panogi v zgodovini samostojne Slovenije. Cestna dirka je na sporedu iger v zgodnjih jutranjih urah v soboto, kronometer pa v sredo, 28. julija, zjutraj.