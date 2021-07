Silovito deževje - zagotovo najhujše v zadnjih 60 letih, odkar beležijo podatke, po ocenah meteorologov pa celo najhujše v tisoč letih - se je po poročanju tujih tiskovnih agencij začelo minuli konec tedna, poplave pa so sledile v torek ponoči. Po spletu krožijo številni posnetki, na katerih je videti ljudi, kako se po mestnih ulicah in železniških postajah prebijajo po vodi, ki jim sega do prsi. Številne je deroča voda odnašala, avtomobili in ruševine so povsem zaliti.

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sporočil, da je situacija "izjemno resna", protipoplavni ukrepi pa »na kritični stopnji«, zato je vsem ministrstvom odredil, da je njihova prva naloga poskrbeti za »varnost ljudi in njihovega imetja«, je poročala kitajska državna tiskovna agencija Xinhua.

V boju z naravno katastrofo pomagajo vojaki

V Henanu z okoli 94 milijoni prebivalcev so razglasili najvišji vremenski alarm. Številne prometne povezave, tudi letalske, so prekinjene. Pod pritiskom vode je popustilo več jezov, še nekaj jih ima razpoke in grozi, da bodo popustili, številne reke in jezera so prestopile bregove. V boju z naravno katastrofo pomagajo vojaki.

Najhujša tragedija se je zgodila na eni od linij podzemne železnice v Zhengzhouju, ki jo je v času popoldanske prometne konice zalila voda, na stotine potnikov pa je ostalo ujetih pod zemljo. Na družbenem omrežju Weibo so bili objavljeni video posnetki obupanih ljudi, ujetih v vagonih, ki jih zalivata voda in blato. Več sto ljudi so medtem uspeli rešiti. Najmanj 12 ljudi je umrlo, pet jih je bilo ranjenih. Okoli 200.000 prebivalcev tega več kot desetmilijonskega mesta so evakuirali.

Iz bližnjega mesta Gongyi, kjer so se zrušile hiše in zidovi, pa poročajo o najmanj štirih smrtnih žrtvah, je poročala Xinhua. Zaradi deževja so se sprožili številni plazovi.