Mag. Jožica Eder, diplomirana medicinska sestra: »Ljudje pogrešajo človeški stik«

Delo z ljudmi, ki je lahko neskončno izpolnjujoče ali skrajno naporno, ni za vsakogar. Zaposleni v zdravstvu so v slabem letu in pol na svoji koži dodobra občutili obe skrajnosti: od iskrenih zahval, poklonov in izrazov spoštovanja ljudi v času najhujše kovidne krize do zmerljivk, obtožb in verbalnih napadov skupine ljudi, ki krivdo za (aktualne) razmere zmotno prelagajo na zdravstveno osebje.