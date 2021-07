Znanstveniki z univerze v britanskem Newcastlu so na podlagi zelo natančnih podnebnih simulacij britanske meteorološke službe ugotovili, da se ob počasnejšem premikanju neviht poveča količina padavin, ki se nabere na določenem lokalnem območju. Tako je tveganje hudourniških poplav po Evropi še večje od napovedi na podlagi dosedanjih študij, so konec preteklega tedna zapisali na spletni strani univerze.

»Ta študija kaže, da lahko poleg okrepitve padavin ob globalnem segrevanju pričakujemo tudi velik porast počasi premikajočih se neviht, ki imajo velik potencial za veliko akumulacijo dežja. To je bilo značilno za zadnje poplave v Nemčiji in Belgiji, ki so pokazale uničujoče posledice počasi premikajočih se neviht,« je povedala znanstvena sodelavka britanske meteorološke službe Lizzie Kendon.

»Ugotovili smo, da bi lahko bile do konca stoletja počasi premikajoče se obilne nevihte 14-krat pogostejše,« je pojasnila. To kaže na hude posledice, ki jih je mogoče pričakovati po Evropi, če ne bomo omejili izpustov toplogrednih plinov, je opozorila Kendonova.