»Glede bistvenega vprašanja evropskih delegiranih tožilcev se na ministrstvu poskušajo prikriti lastne napake iz preteklega neuspešnega postopka imenovanja, na primer s cenzuriranjem pravnih obrazložitev medijem in drugim akterjem. S tem se onemogočata ustrezna komunikacija in razplet vprašanja teh tožilcev po zakoniti in mirni poti, brez pravnega spora. Grozi namreč celo tožba Evropske komisije,« je Anže Erbežnik zapisal v odstopni izjavi, ki jo je objavilo Delo.

Zaradi navedenega po Erbežnikovih navedbah ostajajo na stranskem tiru bistvene pristojnosti tega ministrstva, na primer izročitve tretjim državam, kjer po njegovi oceni ministrstvo v posameznih primerih ne spoštuje obvez po 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in posameznike želi izročiti tretjim državam kljub nevarnosti mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja. Prav tako nikogar na ministrstvu ne zanima strategija zoper antisemitizem in se strokovne službe otepajo priprav zaradi neodzivnosti političnega vodstva, je dodal.

Evropska unija je po njegovi oceni v resni eksistenčni krizi, ki se kaže na primer na področju pravosodja skozi konflikte med Sodiščem EU in nekaterimi nacionalnimi ustavnimi sodišči, v različnem pojmovanju 4. člena Pogodbe EU glede koncepta nacionalne identitete in vladavine prava, pogojevanju izplačil z vladavino prava itd. »Predsedovanje v takšnih okoliščinah ni in ne more biti tehnično predsedovanje, temveč resno vsebinsko predsedovanje poskusa rešitve teh vprašanj, saj je od tega lahko odvisen nadaljnji obstoj te zveze,« je navedel.