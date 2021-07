Lidija se spominja nastanka pesmi Danes mi je 16 let: »Takrat, dejansko sem jih imela enaindvajset, mi je bila neizmerno všeč pesem Happy Birthday Sweet Sixteeen Neila Sedake. Na stopnicah ljubljanskega radia sem to zaupala Dušanu Velkavrhu in ga vprašala, ali morda ve, kdo bi jo napisal zame v slovenščini (v originalu jo je napisal Howard Greenfield ). Presenetil me je in mi naslednji dan prinesel slovenski tekst. Potem so sledila leta, ko so me venomer spraševali, ali jih imam še vedno 16. Nazadnje sem jo pela pred dobrim letom, ko sem jih štela 60 in več.«

Lidija Kodrič je kar štiriindvajset let živela v Beogradu in se leta 1992 s sinom Markom vrnila v samostojno Slovenijo, v Maribor, kjer se počuti najbolje, čeprav njene korenine segajo na Češko, Madžarsko, Hrvaško, v Avstrijo… Leta 2001 je pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija izšel CD-album pesmi, ki jih izvaja Lidija Kodrič, z naslovom Danes sem zaljubljena, na katerem je tudi pesem Danes mi je 16 let.

Izvajalka Lidija Kodrič

Glasba Neil Sedaka

Besedilo Dušan Velkaverh