Nekdanji Trumpov sodelavec obtožen nezakonitega lobiranja za Združene arabske emirate

Nekdanjega svetovalca bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Toma Barracka so zvezni tožilci v Brooklynu v torek obtožili nezakonitega lobiranja za Združene arabske emirate v času volilne kampanje leta 2016 in v času Trumpove vlade. Barrack bi naj deloval kot agent tuje države od aprila 2016 do aprila 2018.