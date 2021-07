Na 24 digitalnih zaslonih, ki so jih za to priložnost odeli v slovenske športne barve, belo, modro in zeleno, bodo od 20. julija do 8. avgusta objavljali urnike tekmovanj slovenskih športnikov, njihove rezultate in aktualne vsebine iz družabnih omrežij slovenske olimpijske reprezentance ter to povezali z oglasi olimpijskih sponzorjev.

»Pri Europlakatu smo ponosni podporniki OKS in zvesti navijači naših športnikov. S svojimi uspehi so nam prinesli že toliko veselja, da si ob vseh omejitvah v koronskem času zaslužijo še toliko več naše pozornosti in podpore. Radi bi jih glasno spodbujali z navijaških tribun. Ker to ne gre, želimo olimpijski duh preko naših zaslonov prenesti v središče Ljubljane. Naj se v Tokiu uresničijo olimpijske sanje naših fantov in deklet!« je povedal Urban Korenjak, direktor trženja pri Europlakatu.

Vsak dan bodo obiskovalci Ljubljane tako lahko kar med sprehodom spremljali olimpijske igre v Tokiu, si ogledali fotografije z iger, ki jih bo v živo na digitalnih zaslonih iz Tokia objavljala slovenska ekipa.

»Letošnje igre so res drugačne, ker na tekmah ne bo gledalcev, zato smo takoj podprli projekt Europlakata, za katerega verjamem, da bo pripomogel pri dviganju navijaškega vzdušja v Sloveniji,« pa je ob tem dodal predsednik OKS Bogdan Gabrovec.