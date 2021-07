Evropske vrednote

Čez nekaj dni se začnejo olimpijske igre. Na otvoritveni slovesnosti bosta slovensko zastavo nosila Eva Terčelj in Bojan Tokić. Ker ni jasno, kako bosta skupaj držala eno zastavo, je Janez Janša s komisarjem za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisom Schinasom skušal rešiti problem in v pismu Mednarodnemu olimpijskemu komiteju (Mok) zaprosil, da bi naši zastavonoši lahko nosila tako slovensko kot evropsko zastavo. Češ da kot predsedujoči državi EU to pritiče in da bi tako promovirala evropske vrednote.