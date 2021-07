Vse se vselej začne in konča pri kaznih

Čeprav je pred kratkim sprejeta novela zakona o pravilih cestnega prometa izjemno obsežna, se debate domala vseh, tako med stroko kot »na ulici«, že od konca lanskega leta, ko so jo prvič predstavili, vrtijo le okoli kazni. Te so namreč zdaj v enem primeru, za uporabo telefona med vožnjo, logično zvišali, za prehitro vožnjo pa na vseh področjih in za domala vse prekoračitve nelogično znižali.