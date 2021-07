Kot da težave zaradi koronavirusa niso dovolj, so športniki in športnice, ki so na prizorišče olimpijskih iger pripotovali pred petkovim odprtjem, hitro spoznali, da se bodo morali boriti tudi proti veliki tokijski vročini. Vročina in vlažnost, ki vladata v japonski prestolnici po obdobju padavin, sta bili predmet debat vse od leta 2013, ko je Tokio dobil organizacijo poletnih olimpijskih iger. Tako je leta 2019 Mednarodni olimpijski komite ravno iz tega razloga maraton in hitri tek premaknil v 800 kilometrov severnejši Saporo. Leta 1964, ko je Tokio prvič gostil poletne igre, pa so potekale jeseni (od 10. do 24. oktobra).

Sodelujoči bodo tako tekmovali na potencialno najbolj vročih olimpijskih igrah v vsej zgodovini, kar bodo na svoji koži najbolj občutili tisti, ki se ukvarjajo s športi na prostem. Medtem ko so tamkajšnje oblasti ravno v teh dneh prebivalce Tokia pozvale, naj se zaradi visokih temperatur in vlažnosti ne rekreirajo in zadržujejo na prostem, se igralci in igralke odbojke na mivki pritožujejo, da je pesek enostavno prevroč za treniranje in igranje. Prireditelji poskušajo razmere blažiti s posebnimi hlajenimi šotori in feni z vodnimi pršilniki, prostovoljci pa imajo na voljo brezplačen sladoled. »Organizacija olimpijskih iger konec julija in v začetku avgusta v Tokiu je bila rizična, še preden se je pojavila pandemija koronavirusa,« je povedal predsednik tamkajšnjega zdravniškega združenja Haruo Ozaki in dodal: »Glede na vremenske razmere, ki trenutno vladajo, je pri športih, kot so hitra hoja, triatlon in odbojka na mivki, možnost vročinske kapi velika.«

Zaradi pandemije so številni športniki in športnice v Tokio prispeli kasneje, kot bi sicer, in ne bodo imeli veliko časa za prilagoditev razmeram. Med izjemami so člani avstralske reprezentance v softballu, ki se na Japonskem pripravljajo že od začetka junija, tekmovanje pa bodo začeli danes. V Fukušimi se bodo pomerili proti gostiteljici olimpijskih iger, napovedana temperatura pa je kar 37 stopinj Celzija.