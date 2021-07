Tomaž Mastnak: Referendum o vodi kot zgodovinski znak

Referendum o vodi je uspel. Vse priznanje aktivistom, ki so mobilizirali javnost, in priklon volilcem, ki so se udeležili glasovanja v velikem številu in se tokrat nezmotljivo odločili v javnem – in s tem v svojem – interesu! Vodo smo za zdaj obranili. Kaj in kako naprej?