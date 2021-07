Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan med svojim obiskom Severnega Cipra ni spremenil svoje politike do najdaljšega ozemeljskega spora na evropskih tleh, kar utegne že tako krhke odnose med Turčijo in Evropsko unijo še oslabiti. Erdogan je namreč tako kot že v minulih mesecih vztrajal pri rešitvi dveh držav za razdeljeni otok Cipra, potem ko sta po turškem vojaškem posredovanju leta 1974 na otoku za zaščito turškega prebivalstva proti grškim pučistom, ki so poskušali Ciper združiti z Grčijo, severni in južni del Cipra začrtala ločeno politično pot.

Varnostni svet vse od ustanovitve Turške republike Severni Ciper leta 1983 to območje opisuje kot zasedeno ozemlje zaradi trajajoče prisotnosti turške vojske na otoku, ki deluje kot zaščitna sila administracije iz Lefkose. Državnost Turške republike Severni Ciper priznava zgolj Turčija, medtem ko je južni del otoka – država Ciper – mednarodno priznana. Že leta pod pokroviteljstvom Združenih narodov vodijo neuspešen mirovni proces, ki naj bi pripeljal do združitve otoka. Toda glasovi, naj gresta obe strani otoka svojo pot, so se na turški strani okrepili potem, ko je lani na predsedniških volitvah na Severnem Cipru zmagal Ersin Tatar, močen zagovornik rešitve dveh držav za Ciper.

Skopnela podpora za federalizem V minulih dveh dneh, ko je Erdogan obiskoval Turčijo ob zaznamovanju 47. obletnice turškega posredovanja na otoku, je bilo to stališče obeh ponovno potrjeno. V Evropski uniji so predsednika Erdogana že pred obiskom svarili pred zavzemanjem ostrih stališč in poudarjali svojo privrženost ponovni združitvi otoka. Toda telefonski klici predsednice komisije Ursule von der Leyen niso zalegli. V govoru pred turškim parlamentom je Erdogan zelo jasno povedal, da je Turčija izgubila zaupanje v pogajanja, vzdržna rešitev na otoku pa bo mogoča le, če se bo sprejelo realnosti na terenu – da namreč dve državi že obstajata. Turška podpora morebitni federaciji obeh delov otoka v skupni državi je z leti splahnela. »Novi pogajalski proces je mogoče izvesti zgolj med dvema državama. Svojo pravico bomo branili do konca,« je dejal Erdogan. Po besedah turškega predsednika nihče ne bi smel pričakovati, da se bodo turški Ciprčani odpovedali enakopravnemu statusu in suverenosti ter sprejeli življenje kot manjšina pod milostjo grških Ciprčanov. »Najprej je treba potrditi enakopravno suverenost in status turških Ciprčanov. To je ključ za rešitev,« je dejal Erdogan. Za utrditev državnosti Severnega Cipra je med svojim obiskom napovedal tudi financiranje in gradnjo novega sedeža predsedstva in parlamenta.