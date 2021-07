Odkar je bila zgrajena džamija, so bile namreč bajramske slovesnosti zaradi epidemije odpovedane ali pa jim je prisostvovalo majhno število vernikov. Slovesnost je vodil novi mufti Nevzet Porić, ki je poudaril pomen varovanja zdravja in vernike seznanil z nasvetom učenjakov, da se cepijo proti covidu-19 in na tak način varujejo svoje zdravje.