Nepreslišano: Matjaž Gruden, pravnik, diplomat, kolumnist

Medtem ko je do včeraj glede temeljnih evropskih vrednot v večini evropskih držav, vključno s Slovenijo, obstajal visok politični in družbeni konsenz med vsemi političnimi grupacijami, razen tistih ekstremnih, pa danes nekateri želijo te vrednote spolitizirati, zrelativizirati in jih predstaviti kot zgolj eno od opcij. To seveda ni naključje. Pri demokratičnih načelih in vladavini prava ne gre za skupek ohlapnih etičnih aspiracij, ampak za razdelan sistem pravil in postopkov, ki z zakoni in ustavo družbo in posameznike ščitijo pred zlorabo moči s strani oblasti, volilcem pa omogočajo, da v rednih presledkih svobodno odločajo o tem, kdo jih bo vodil. V populističnem diskurzu so evropske vrednote zato vse pogosteje predstavljene kot zarota odtujenih evrokratskih elit, ki skušajo prek njih malemu človeku odvzeti pravico, da bi sovražil, kogar mu srce poželi in tradicija veleva. Še bolj hecna je trditev, da gre pri evropskih demokratičnih vrednotah za politični program levega političnega pola, ki skuša prek njih ohranjati kontinuiteto s komunistično preteklostjo. To je seveda popolnoma blesavo. Teza, da so ljudje, ki zagovarjajo evropske demokratične vrednote, človekove pravice in vladavino prava, po defaultu skrajni levičarji, je lahko le plod patološke mentalitete, za katero je vse, kar je malce levo od skrajne desnice, komunizem. Večer