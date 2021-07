Bezos uspešno poletel v vesolje in se vrnil na Zemljo

Ustanovitelj spletnega velikana Amazon Jeff Bezos je danes uspešno poletel v vesolje in se kmalu zatem že vrnil nazaj na Zemljo. Jeff Bezos, njegov brat Mark, 82-letna nekdanja ameriška pilotka in 18-letni Nizozemec so bili prva človeška posadka na plovilu New Shepard, ki je opravila to pot.