Certifikat je medžimurskemu hotelu včeraj podelila hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac. Generalni direktor Term Sveti Martin Igor Nekić je ob tem povedal: »Smo trajnostni hotel, resnično se držimo tega, da porabimo čim manj električne energije, da proizvedemo manjše količine odpadkov, prihranimo pri porabi vode in se držimo številnih drugih smernic, ki so ključne za prejem certifikata.« Poudaril je še, da hotel na trajnostni način deluje že leta, certifikat EU Ecolabel pa je še en dokaz in lepa potrditev, da delajo prav. Poleg recikliranja odpadkov goste navdušuje tudi naravna in ekološka kozmetika, ki je v sobah na voljo v dozirnikih in ne v embalaži za enkratno uporabo, ki onesnažuje okolje.

Za pridobitev certifikata je bilo pomembno tudi to, da hotel sodeluje z lokalnimi družinskimi kmetijami in tako spodbuja lokalni turizem. Za goste in tudi zaposlene v sodelovanju s centrom Rudolfa Steinerja organizirajo delavnice izdelave naravne kozmetike in biodinamičnega vrtnarstva, obiskovalci lahko sodelujejo na delavnici izdelave sveč iz odpadnega olja, na voljo so jim tudi brezplačne ure joge ali bootcamp, s čimer želijo spodbujati aktivni življenjski slog in zdrave navade.