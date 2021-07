Morje se je v minulih slabših dneh in ob burji nekoliko ohladilo, a se spet segreva. V ponedeljek so v Kopru izmerili le dobrih 19 stopinj Celzija, danes dopoldne je imela voda že 25,2 stopinje. Še nekaj višjo temperaturo so dopoldne namerili v Piranu, 25,6 stopinje Celzija.

Nekoliko hladnejše je Blejsko jezero, kjer so sredi dneva namerili 23 stopinj, medtem ima Bohinjsko jezero šest stopinj manj, sredi dneva danes so namerili 17 stopinj. Morje in obe omenjeni jezeri izmed vseh kopalnih voda v Sloveniji obišče največ kopalcev.

Sicer pa se mnogi poleti radi ohladijo v rekah. Sveže je trenutno v reki Nadiži, kjer je bila opoldne temperatura vode 20 stopinj, Soča pri Čezsoči je imela zjutraj le devet stopinj, sredi dneva pa 11. Krka pri Soteski je imela sredi dneva 13 stopinj, v ponedeljek se je čez dan ogrela do 14 stopinj.

Reka Kolpa ima pri Metliki 16 stopinj Celzija, kažejo podatki s karte kopalnih voda, kjer Agencija RS za okolje (Arso) objavlja ažurne informacije o skladnosti posamezne lokacije kopalne vode s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in podatke o temperaturah, pa tudi varnostna opozorila. Omenjena karta je primerna tudi za uporabo na mobilnih telefonih.

Kopanju namenjenih več kot 40 odsekov oz. kopalnih voda

Na slovenskih rekah, jezerih in morju je kopanju namenjenih več kot 40 odsekov oz. kopalnih voda, na katerih se že sicer običajno kopalci zbirajo v večjem številu in ki ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda, pojasnjujejo na Arsu. Približno polovica lokacij je ob morju, ostale so ob Blejskem in Bohinjskem jezeru ter ob rekah Krki, Kolpi, Idrijci, Nadiži in Soči.

Na teh odsekih se v času kopalne sezone vsake dva tedna spremlja kakovost vode, in sicer na morju od začetka junija do sredine septembra, na celinskih vodah pa od sredine junija do konca avgusta.

Vzorčenje kopalne vode in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ob vzorčenju opravi terenske meritve ter oceni prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja.

V odvzetih vzorcih vode v mikrobiološkem laboratoriju ugotavljajo prisotnost dveh bakterij, ki sta pokazatelja morebitnega fekalnega onesnaženja (Escherichia coli, intestinalni enterokoki), ustreznost posameznega vzorca vode pa je ocenjena glede na priporočila NIJZ. Kot so za STA pojasnili na Arsu, je letos kakovost povsod primerna, saj niso nikjer preklicali možnosti kopanja.

"Kopalne vode so pokazatelj, da je za okolje in naravo mogoče poskrbeti do te mere, da ostajata ohranjena in sta varna za prosto gibanje. Zato so te vode vabilo k osebni odgovornosti za okoljsko ravnanje," so ob tem navedli na agenciji za okolje.

Številna, tudi znana in dobro obiskana kopališča pa nimajo statusa kopalnih voda. Med njimi je v zadnjih letih vse bolj obiskano Velenjsko jezero, kjer pa na območju čolnarne od leta 2013 v poletnih mesecih redne tedenske analize vode opravlja Inštitut za okoljske raziskave Eurofins ERICo. Doslej so vse letošnje analize pokazale, da je voda primerna za kopanje, je razvidno iz tabele, objavljene na spletni strani velenjske občine.

Med kopalnimi vodami tudi ni veliko drugih jezer, bajerjev in rek po Sloveniji, ki so v vročih dneh dobro obiskana. Kopanje v rekah, jezerih in morju namreč ni omejeno le na območja s statusom kopalne vode, saj se lahko kopamo povsod, kjer ni izrecno prepovedano. Vendar pristojni priporočajo, da kopalci za kopanje v površinskih vodah uporabljajo območja, ki imajo status kopalne vode. Pri vsakem kopanju pa velja, da je potrebno poskrbeti za varnost.