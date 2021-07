V ponedeljek je na Otok s čolni prek Rokavskega preliva prišlo najmanj 430 migrantov, kar je največ v enem dnevu doslej. Od tega jih je na gumijastem čolnu, ki je pristal v Kentu, prišlo 50, med njimi tudi ženske in otroci. Prejšnje najvišje dnevno število prihodov migrantov so zabeležili septembra lani, ko je prišlo 416 migrantov, na spletu poroča britanski BBC. Že v nedeljo je na osmih čolnih v Veliko Britanijo prišlo 241 migrantov. Skupaj so letos zabeležili skoraj 8000 prihodov migrantov.

Britansko notranje ministrstvo je sporočilo, da ukrepajo proti »nesprejemljivemu problemu nezakonitih migracij«. Med drugim je v parlamentarni obravnavi zakonodaja o mejah, v skladu s katero bo vstop v državo brez dovoljenja kaznivo dejanje. Migrantom, ki bodo v državo vstopili brez dovoljenja, bo grozilo do štiri leta zapora. Vlada upa, da bo s tem migrante odvrnila od prečkanja preliva.

Dan O'Mahoney, ki je na britanskem notranjem ministrstvu pristojen za nezakonite prehode Rokavskega preliva, je povedal, da bo ta zakon »zaščitil življenja ljudi in prekinil ta krog nezakonitih prehodov«. »Nesprejemljiv porast nevarnih prečkanj preliva z majhnimi čolni je posledica porasta nezakonitih migracij po Evropi,« je povedal. »Ljudje morajo za azil zaprositi v prvi varni državi, ki jo dosežejo, in ne tvegati življenja s temi nevarnimi prečkanji. Še naprej preganjamo kriminalce za temi nezakonitimi prehodi,« je še dejal O'Mahoney.