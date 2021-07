»Prejeli smo veliko zelo verodostojnih opozoril o nasilnem ravnanju nekaterih obmejnih policistov z ilegalnimi migranti,« je povedala vodja mednarodne zaščite pri visokem komisariatu ZN za begunce Gillian Triggs v danes objavljenem pogovoru za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Poudarila je, da je človekove pravice treba spoštovati in se ljudi ne sme nadlegovati, ne glede na to, ali gre za begunce ali ne.

Avstralska diplomatka je tudi dejala, da je beguncem, ki jih dobijo med nezakonitim prehodom državne meje treba zagotoviti postopek za pridobitev azila, če to želijo. Navaja, da imajo hrvaške oblasti pravico vračati migrante, ne pa tudi begunce. »Okrepite azilni sistem na meji, da bi lahko ocenili, kdo je begunec, kdo pa ne«, je sporočila hrvaški vladi, potem ko je obiskala Bosno in Hercegovino ter Hrvaško.

Nekateri policisti so ostali brez službe

Triggsova je pozdravila ustanovitev neodvisnega nacionalnega mehanizma za nadzor stanja na meji, ki bo preverjal vse navedbe o domnevnih nepravilnostih. Povedala, da je Hrvaška prva članica EU, ki je ustanovila tovrstni mehanizem, ki bo kmalu tudi operativen.

Hrvaška policija je bila v preteklih letih deležna številnih obtožb uglednih medijev in mednarodnih humanitarnih organizacij, da izvaja nasilje nad prebežniki, ki je vključevalo nezakonito zavračanje migrantov, odvzem denarja, mobilnih telefonov, oblek in obutve, kot tudi pretepanje ljudi. Hrvaška policija je vse obtožbe uradno zavračala, čeprav je hrvaški notranji minister Davor Božinović pred kratkim novinarjem potrdil, da so iz službe odpustili nekatere policiste, za katere je preiskava potrdila, da je bilo njihovo ravnanje z migranti protizakonito.