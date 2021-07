Glede na uradne rezultate volitev je 51-letni Pedro Castillo prejel 50,12 odstotka glasov. Desničarko Keiko Fujimori je premagal za okoli 44.000 glasov. »Dragi sodržavljani, imam odprto srce za vsakega od vas,« je Castillo po uradni razglasitvi rezultatov dejal v nagovoru podpornikom, ki so se zbrali pred sedežem njegove stranke Peru Libre, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fujimorijevo je pozval, naj pomaga državo popeljati naprej. Dodal je, da nima zamer do nje, čeprav je bil v zadnjih tednih deležen številnih napadov. 46-letnica je že pred razglasitvijo rezultatov povedala, da jih bo priznala, »saj to zahtevata zakonodaja in ustava, za kateri sem zagotovila, da ju bom branila«. Po volitvah je sicer vložila številne pritožbe na volilno komisijo zaradi domnevnih prevar na volitvah. To je storila, kljub temu da so mednarodni opazovalci Organizacije ameriških držav, ZDA in Evropske unije volitve označili za svobodne in pravične.

Ameriško veleposlaništvo v Limi je Perujcem čestitalo za uspešne volitve. »Cenimo naše tesne odnose in upamo, da jih bomo z novoizvoljenim predsednikom Pedrom Castillom okrepili,« so zapisali. Castillu pa je čestital tudi venezuelski levičarski predsednik Nicolas Maduro.

Novi perujski predsednik, ki bo že peti v treh letih, bo predvidoma prisegel 28. julija. V predvolilni kampanji je obljubil, da bo izboljšal usodo Perujcev, ki se spopadajo z recesijo, ki jo je pandemija covida-19 še poslabšala. Ob tem sta se brezposelnost in revščina še povečali. Castillo je napovedal, da bo v letu dni ustvaril milijon delovnih mest, in obljubil vlaganje v infrastrukture projekte, da bi ponovno zagnali gospodarstvo.