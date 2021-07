Po muftijevih besedah je bila to prva bajramska molitev v Muslimanskem kulturnem centru ob prisotnosti večjega števila vernikov po 7. februarju 2020, ko so v džamiji opravili prvo petkovo molitev. »Verouk smo od oktobra do konca šolskega leta izvajali na daljavo. Bile so izredne razmere, v katerih je bila omejena verska svoboda, toda spoštovali smo vse odloke pristojnih institucij zaradi zdravja in človeških življenj,« je dogajanje ob epidemiji koronaviorusa povzel mufti Nevzet Porić. Od začetka epidemije do danes niso zabeležili niti enega primera okužbe v džamijah v Sloveniji, kar potrjuje zavest vernikov in odgovornost za varovanje njihovega zdravja in zdravja ostalih, je izpostavil.

Spomnil je na napovedi strokovnjakov, da se bo virus ponovno začel masovno širiti, in poziv vsem, da spoštujejo ukrepe in varujejo svoje zdravje. Uleme oziroma učenjaki po muftijevih besedah, svetujejo, da se cepimo proti covidu-19 in na ta način varujemo tako svoje kot tudi zdravje svojih najbližjih. »Življenje je sveto,« je izpostavil.