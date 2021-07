iRazstavo organizirata Nacionalna galerija Kanade in frankfurtski muzej Städel, zanjo sta zbrala dela iz več kot 30 prestižnih zbirk in muzejev v Severni Ameriki in Evropi, med drugim iz muzeja Prado v Madridu, Muzeja likovnih umetnosti v Houstonu, Rijksmuseuma v Amsterdamu, Nacionalne galerije v Londonu in Nacionalnih galerij Škotske.

Na razstavi so Rembrandtove slike, risbe in grafike predstavljene v dialogu z deli 20 drugih umetnikov - Rembrandtovih prijateljev, častilcev in tekmecev v Amsterdamu. Med njimi so Nicolaes Maes, Govert Flinck, Bartholomeus van der Helst, Jan Lievens in Nicolaes Pickenoy. Tematsko dela segajo od mitoloških in zgodovinskih prizorov, pa do pejsažev, portretov in prizorov iz vsakdanjega življenja. Nekatera med njimi so tokrat prvič razstavljena v Kanadi.

Spletni portal Art Daily med deli na razstavi izpostavlja Samsonovo oslepitev (1636), Pokrajino s kamnitim mostom (okoli 1638), Judito na gostiji pri Holofernu (1634), portret Andriesa de Graeffa (1639) in Starozavezno junakinjo (1632/33) ter zbirko Rembrandtovih jedkanic.

Po besedah gostujoče kustosinje in mednarodno priznane poznavalke Rembrandta ter nizozemske umetnosti 17. stoletja Stephanie S. Dickey je Rembrandt obravnaval širok razpon tematik v času, ko se je veliko nizozemskih umetnikov odločilo za specializacijo.

Razstava je na ogled do 6. septembra, nato pa jo bodo jeseni postavili v frankfurtskem muzeju Städel.