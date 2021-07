Mufti Porić je pred praznikom v nagovoru na TV Slovenija vernike pozval, naj se cepijo. Kot je dejal, lahko s tem pripomorejo pri premagovanju epidemije novega koronavirusa, ki že drugo leto zapored otežuje romanje v Meko, ki običajno zaznamuje praznik.

Bajramska molitev bo organizirana tudi v Kranju, Tržiču, na Jesenicah, v Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Kopru, Kočevju, Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Sežani, Izoli, Novi Gorici, Krškem in Novem mestu.

Pri vstopu v džamijo in druge objekte bo obvezno razkuževanje rok, nošenje zaščitne maske in upoštevanje varne razdalje. Vsa navodila so podana v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in odločbami vlade, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

Kurban bajram je veliki muslimanski praznik, ki ga pripadniki islama letos praznujejo med 20. in 23. julijem. Zaznamovan je z romanjem v Meko. »Hadž oz. romanje je simbol enotnosti, globokega verovanja, vendar tudi sprejemanja raznolikosti med ljudmi. Hadž nas uči, da je na Zemlji vse minljivo ter da so etične in moralne vrline bistvene za skladen odnos med ljudmi,« so zapisali. Letos se romanja v Meko ne bo udeležil nihče iz Slovenije, saj je število vernikov zaradi pandemije covida-19 omejeno, so pojasnili.

»Blagoslovljeni dnevi bajrama so trenutki, ko se ozremo okoli sebe in se posvetimo sebi, svojim bližnjim, sosedom in prijateljem. To je obdobje, ko iščemo medsebojno odpuščanje in se poskušamo izogniti slabim navadam ter izboljšati duhovno stanje, v katerem se nahajamo,« so poudarili.