Vox populi: SDS je izgubila, SD in Levica sta dobili zagon

Primerjave izmerjenih podpor največjim parlamentarnim strankam razkrivajo, da so vladne stranke po letu in pol vladavine izgubile nekaj podpore, opozicijske stranke, zlasti na levici, pa so jo pridobile. SMC in DeSUS sta že nekaj časa v čakalnici za izpad iz parlamenta.