Vodja afganistanskega sveta za narodno spravo Abdulah Abdulah se je po vnovičnem krogu pogajanj z voditeljem talibanske delegacije Abdulom Ganijem Baradarajem v domovino vrnil praznih rok. Mirovna pogajanja med afganistansko vlado in talibani v Dohi niso prinesla preboja niti za trajni mir pod Hindukušem niti za prekinitev spopadov med kurban bajramom, s katerim zaznamujejo konec romanja hadž.

Čeprav je voditelj talibanov Hibatulah Akhundzada še pred dnevi zatrjeval, da bi kljub uspehom na bojišču talibani še naprej radi dosegli dogovor o prihodnosti države, so se pogajalci v Dohi dogovorili zgolj, da se bodo vnovič srečali, in da se v bojih po državi skušali izogniti žrtvam med civilisti.

Kabul ob nadzor nad severom

Pogajanja so v mesecih po razglasitvi umika Američanov in njihovih zaveznikov izpod Hindukuša pristala v slepi ulici, saj so se talibani odločili za okrepitev ofenzive tako na severni kot južni afganistanski fronti. Posebej so poostrili napade na severu države, kjer je bil pred več kot dvajsetimi leti upor takratnih milic Severnega zavezništva še posebej močan. Prav na severnem loku fronte talibani dosegajo največje uspehe, po drugi strani pa so močno razširili nadzor ozemlja tudi v južnem Kandaharju in okolici, od koder izvirajo.

Pomembno trgovsko vozlišče Herat na zahodu države je obkoljeno. Glavne cestne povezave na severu, zahodu in jugu države so večinoma pod talibanskim nadzorom. Talibanska zastava vihra na glavnem mejnem prehodu z Iranom, zavzeli so tudi mejne prehode s Turkmenistanom, Uzbekistanom, Tadžikistanom in Pakistanom. Ob meji s Pakistanom sicer večino ozemlja še vedno nadzorujejo vladne sile.