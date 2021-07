Vladno dno pod Gregorčičevo ulico

Vlada in vodstvo ljubljanske občine sta očitno na tem, da v odnosih med državo in prestolnico streta še zadnje orehe in tako le še utrdita že tako idilične odnose. Le dobra dva meseca po sklenitvi dogovora z glavnim mestom je za odločanje v vladi pripravljen nov sveženj z 21 dodatnimi projekti, ki po pomembnosti verjetno celo presegajo tiste, usklajene spomladi.