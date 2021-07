Nepreslišano: Dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije

Ne pričakujem, da bodo ljudje drli v cepilne centre, če bo Luka Dončić rekel, da se je cepil. Gre za stalni proces izobraževanja in vzpostavljanja zaupanja, ki je tek na dolge proge. Na vse možne načine, ki jih poznamo, ga je treba vzpostavljati. Potrebni so nevsiljivi, poljudni članki v vseh medijih, ne le v klasičnih, ampak tudi v vseh tistih medijih, ki so osrednji mediji mlajše generacije. Informacije je treba pripeljati ljudem na tak način, ki jim je blizu, je zanimiv, verodostojen in zabaven. Na srečo ima NIJZ epidemiologa Maria Fafangela, ki zna pripovedovati hkrati znanstveno in po meri ljudi in se ga ne utrudimo poslušati. Pa spet ne misliti, da lahko na hitro, v enem tednu prepriča dvomljivce. Imamo Alojza Ihana, ki ni samo vrhunski zdravnik in znanstvenik, ampak tudi sijajen književnik in publicist. Potrebujemo njegove kolumne; njegove misli, ideje, utrinke bi lahko distribuirali v vseh klasičnih in digitalnih medijih. Če vemo, da zna dr. Roman Jerala govoriti o številkah tako, da nam je zanimivo in privlačno, ga angažirajmo od začetka do konca te zgodbe. In tako naprej.