Gneča pred vrati zdravstvenega doma na Metelkovi

Zaradi selitve cepilnega centra z Gospodarskega razstavišča na lokacijo Zdravstvenega doma Ljubljana Center na Metelkovi ulici 9 je bila tam danes okoli 14. ure daljša kolona ljudi, ki so izkazali voljo za cepljenje s cepivom Moderne, kot je bilo danes razpisano po urniku. Danes se bo od 14. do 15. in nato od 18. in 19 ure mogoče cepiti s Pfizerjevim cepivom, prav tako tudi v sredo, le da bodo zgodnjo popoldansko uro prestavili na 10.30 do 11.30. Popoldanski termin med 18. in 19. uro ostaja. Urnik cepljenja bodo tedensko objavljali na svoji spletni strani.