»Ne zavedamo se še, kaj nam je uspelo,« so košarkarski reprezentanti skupaj s strokovnim štabom v en glas ponavljali v dneh po zgodovinski prvi uvrstitvi na olimpijske igre. Danes je drugače. Izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića se namreč od sobote mudi na Japonskem, natančneje v Fukui, kjer pili še zadnje podrobnosti pred jutrišnjim odhodom v olimpijsko vas v Tokio. Napetost tako narašča, zavedanje, kaj jim je uspelo, prav tako. Ob tem pa še hrepenenje po tekmah. Prva bo za Slovenijo na vrsti v ponedeljek ob 6.40 po slovenskem času, ko bo nasprotnica Argentina.

Po prihodu v Fukuo so člani košarkarske delegacije potrebovali nekaj dni, da so se privadili na novo okolje in predvsem na tamkajšnji čas. A vse je minilo brez večjih zapletov, kar je razveselilo tudi Sekulića. Kapetan Edo Murić in soigralci sicer ne morejo uživati v lepotah mesta, saj so pravila zaradi pandemije izredno stroga. Vsak dan je na vrsti testiranje na koronavirus, stika z drugimi ljudmi je malo. »Imeli smo en odprt trening, na katerega so prišli lokalni novinarji, a so jih dali na tribuno kar nekaj metrov od nas. Ko so se ob priložnosti pred dvorano začeli zbirati ljudje, so postavili ograjo deset metrov od vhoda. V hotelu imamo svoje koridorje, tako da ne prihajamo v stik praktično z nikomer. Vsi bi se radi sprehodili po mestu in videli, kje sploh smo, a časi so pač takšni, da nam to ni omogočeno. Možnost za morebitno okužbo je zmanjšana na minimum,« je pojasnil direktor reprezentance Matej Likar.

Dončićeva samozavest nalezljiva

Selektor Sekulić se bolj kot z omenjenim obremenjuje s pripravljenostjo reprezentance in prihajajočimi tekmeci. S pogoji za delo v Fukui je izjemno zadovoljen. »Na razpolago imamo vse, kar potrebujemo, in še več. Ljudje tu so izjemno prijazni in nam poskušajo ustreči na vsakem koraku. Na neki način se počutimo kot zvezdniki. Smo v velikem pričakovanju prihoda v olimpijsko vas in tega, da občutimo, kaj olimpijske igre pravzaprav pomenijo,« je povedal Aleksander Sekulić in dodal, da igralci že pošteno pogrešajo tekme in da na prvi pričakuje eksplozijo emocij in želje po zmagi. Od zadnje v Kaunasu proti Litvi do prve na olimpijskem turnirju z Argentino bodo minili trije tedni, a slovenski selektor v tem ne vidi pretirane težave. »Nobena stvar se ne more primerjati s tekmo. Smo se pa maksimalno prilagodili in na treningih poskušamo približati situacije s tekem. Glede na to, kako igralci trenirajo in kakšen odnos kažejo, se niti malo ne bojim, da ne bi bili maksimalno pripravljeni.«

Na posebni jakostni letvici pred začetkom olimpijskega turnirja je Mednarodna košarkarska zveza Fiba Slovenijo uvrstila na visoko peto mesto. Presenetljivo je na prvem mestu Avstralija, nato Španija, ZDA šele na tretjem mestu in na četrtem Nigerija. »Za nas je že to, da smo med sodelujočimi na olimpijskem turnirju, velika čast in zadovoljstvo. Da nas drugi vidijo tako visoko, pa nam mora dati še dodaten motiv in ne pritiska. Je dokaz, koliko nas cenijo poznavalci košarke, in je samo dodatek tistemu, kar smo naredili do zdaj,« je ponosen Sekulić, ki se zaveda, da so visoka pričakovanja domače in svetovne javnosti v veliki meri povezana z Luko Dončićem. »Njegova samozavest je nalezljiva. Ne glede na to, da je eden največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu, je v reprezentanco prišel z željo po dokazovanju. Želi biti najboljši, ničesar pa ne jemlje za samoumevno. To prenaša tudi na druge, ki si želijo biti boljši, obenem pa so zaradi njega tudi bolj mirni.«