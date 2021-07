Junija so cene življenjskih potrebščin v ZDA glede na mesec prej porasle za 0,9 odstotka, približno dvakrat več, kot je bilo pričakovano. Preračunano na letno raven je splošna inflacija junija zrasla na 5,4 odstotka, kar je najvišja stopnja po letu 2008, jedrna inflacija, ki ne vključuje cen pogonskih goriv in hrane, pa je zrasla na 4,5 odstotka, kar je največ po letu 1991. K višji inflaciji je v veliki meri prispevala rast cen rabljenih vozil in pogonskih goriv.

Razlogi za rast cen pogonskih goriv tičijo v odpiranju gospodarstev in počasnem prilagajanju ponudbe nafte povpraševanju. Cena soda zahodnoteksaške nafte (WTI) je tako v zadnjem letu zrasla že za več kot 70 odstotkov, v preteklem tednu pa je upadla za 3,9 odstotka, kar je največji tedenski padec po letošnjem marcu. Po neuspelem dogovoru članic skupine OPEC+ oziroma nesoglasjih med Savdsko Arabijo in Združenimi arabskimi emirati o prihodnjem povečanju količin načrpane nafte so vlagatelji v ospredje postavili tveganje, da bi posamezne članice samostojno začele povečevati količine načrpane nafte. A so nato konec tedna Savdska Arabija in Združeni arabski emirati le dosegli dogovor, s čimer bodo članice skupine OPEC+ povečale dnevno količino načrpane nafte za dodatnih 400.000 sodov.

Medtem ko so se zaradi padca cen nafte v preteklem tednu najslabše odrezale delnice naftnih družb, pa so se po drugi strani bolje odrezale defenzivne panoge, kot so javne storitve, nujne potrošniške dobrine in nepremičnine, ki so dosegle pozitivno donosnost. Povečalo pa se je tudi povpraševanje po obveznicah in posledično znižala donosnost do dospetja desetletne ameriške obveznice pod 1,3 odstotka. Nižje donosnosti do dospetja obveznic daljših ročnosti nakazujejo, da vlagatelji ne pričakujejo, da bo inflacija dlje časa vztrajala pri višjih ravneh. Tako mnenje še naprej ohranja tudi Ameriška centralna banka (Fed), saj je predsednik Feda Jerome Powell pretekli teden na zagovoru pred ameriškim kongresom znova poudaril, da trenutno višjo inflacijo vidijo kot začasno in da denarnih spodbud še ne nameravajo umikati. Poleg skrbi, da bi se ob višji inflaciji začela evropska centralna banka spogledovati z umikanjem denarnih spodbud, so se vrednosti evropskih delniških indeksov znižale tudi zaradi ponovne rasti števila okuženih z novo različico koronavirusa.

Na Kitajskem je vlagatelje pomiril podatek o gospodarski rasti za drugo četrtletje. Potem ko je teden pred objavo kitajska centralna banka znižala zahteve glede rezerv bank in s tem omogočila povečanje kreditiranja prebivalstva, so se vlagatelji spraševali, ali je ta ukrep posledica slabših gospodarskih podatkov. A je podatek o gospodarski rasti vlagatelje pomiril, saj je kitajski BDP v drugem četrtletju zrasel v skladu s pričakovanju, in sicer za 7,9 odstotka na letni ravni.