Za smotrno uporabo, zmanjšanje odpadkov in manj obremenjeno okolje je družba ZEOS v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! v Trbovljah in Zagorju postavila prva kotička za zbiranje starih, a še delujočih aparatov. Projekt sofinancirata ministrstvo za okolje in prostor ter evropska komisija.

V zbirnem centru Zagorje ob Savi in zbirnem centru Neža v Trbovljah sta odslej tovrstni zbirališči, kamor uporabniki lahko oddajo aparate vseh vrst, ki jih ne potrebujejo več. Kotička sta v zaprtih delih nadstrešnic in vidno označena z rumenima tablama. Tja se lahko prinesejo veliki aparati, torej pralni in pomivalni stroji, pečice, štedilniki, hladilniki, zamrzovalniki, orodje, mali gospodinjski aparati, avdiovideo- in fotooprema, monitorji in televizorji z ravnim zaslonom, računalniki, mobilni telefoni, igrače in drugi primerni aparati na elektriko ali baterije. Aparati morajo biti še delujoči, nepoškodovani in varni za uporabo.

Takšnih, še delujočih naprav je med zbranimi elektronskimi odpadki vsako leto od enega do dveh odstotkov. Za varovanje okolja je pravilno ločevanje elektronskih odpadkov vsekakor zelo pomembno. Hkrati moramo poskrbeti za to, da bi bilo teh odpadkov čim manj. S tem, ko odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo življenjsko dobo in ustvarjamo manj elektronskih odpadkov. S postavitvijo kotička za ponovno uporabo gre za korak naprej k prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo.