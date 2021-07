Razstava na blejski promenadi

Narodna galerija in Turizem Bled drugo leto zapored na Jezerski promenadi predstavljata umetnine iz zbirk galerije. Razstava z naslovom Dobro življenje. Prosti čas na slikah Narodne galerije bo na ogled od 20. julija do 20. avgusta. Kot so zapisali v Narodni galeriji, vsi ljudje potrebujemo prosti čas in prizori, povezani z njim, so v svetovni in slovenski likovni umetnosti bogato zastopani. Ples in glasba, druženje, hoja v gore, obiski jezer, hrana, vrt, otroška igra, skrb za domače živali, plavanje, sprehajanje in ustvarjanje so navdihnili umetnike, da so z njimi spregovorili o običajih, družini in naravi.