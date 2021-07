Vozniki tovornjakov: več prekrškov, več nesreč, več smrti

Ta teden poteka poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. V prvem polletju so vozniki tovornjakov zagrešili 19,5 odstotka več prekrškov kot v enakem obdobju lani, udeleženi so bili tudi v 12 odstotkih več nesreč. V njih je umrlo sedem ljudi, lani štirje.