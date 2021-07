»Bom glasoval za (imenovanje Marka Borisa Andrijaniča) in predlagam kolegom iz opozicije, v kolikor želijo, da bo Jurša kdaj glasoval tudi za dobre njihove predloge, da me pustijo na miru.«

Poslanec bo torej po lastni izjavi mirno spregledal tudi dobre predloge in spet dokazal, da mu za dobrobit Slovenije ni mar. Poslušal bo svojega novega šefa, ki take tiče zna izkoristiti. Opoziciji predlagam, da ga res pusti pri miru. Če bi slučajno kdaj glasoval za »dobre njihove predloge«, naj to blagohotno spregleda. Glas takega spreobrnjenca ni vreden nič. Škode, ki jo je naredil s svojo druščino nam upokojencem, ne bo nikoli popravil. Celo poznavalec suhoparnih vodij Robert Polnar mu je dal lekcijo in je glasoval proti. Očitno je, da se nobene žabe ne da več zmotivirati, da bi skočila v vodo.

Stranka DeSUS se takim poslancem, vsem štirim, lahko mirno odreče. Če želi še kdaj kakšen glas od množice razočaranih volilcev, naj se jim čim prej odreče in jih pošlje tja, kamor spadajo: na smetišče parlamentarne zgodovine.

Cene V. Mrzlikar, Bevke