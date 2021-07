Morda se sprašujete, zakaj potem te vlade ne odstranimo z demokratičnimi metodami. Saj smo poskušali, a preprosto ne gre. V parlamentu je vse možnosti zamenjave vlade ali predčasnih volitev preprečila majhna skupina poslancev, ki brez kančka slabe vesti ignorirajo voljo svojih volilcev in se neomajno oklepajo svojih položajev. Tudi mirni protesti, ki potekajo vsak teden že leto in pol, so povsem preslišani, čeprav se na njih zbere tudi več tisoč ali celo deset tisoč ljudi. Še več, številni protestniki se soočajo z represijo državnih organov in številnimi denarnimi kaznimi kljub mirnemu izražanju svojih stališč.

Velika večina državljanov Slovenije se nikakor ne strinja s politiko sedanje vlade, ki uničuje neodvisnost sodne veje oblasti, izvaja velikanski pritisk na neodvisne medije, omejuje okoljevarstvene in druge organizacije civilne družbe itd. Finančno izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije (STA) in neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev sta samo vrh ledene gore početja te vlade, ki hoče spremeniti državo v tako imenovano neliberalno demokracijo. Večinski delež državljanov Slovenije se s to politiko ne strinja.

Pred kratkim smo državljani praktično sredi dopustov na referendumu z veliko večino zavrnili škodljivi vladni zakon o vodah, a tudi ta katastrofalen rezultat ni sprožil nujnih sprememb, ki bi jih pričakovali v normalni demokratični državi, na primer vsaj odstop resornega ministra. Tudi na mednarodni ravni vlada Republike Slovenije in še zlasti njen predsednik vlečeta poteze, nad katerimi smo državljani Slovenije večinoma zgroženi in šokirani ter se z njimi absolutno ne strinjamo, na primer prepiri z evropskimi institucijami in novinarji, podpora agresiji nad Palestinci, vmešavanje v iranske notranje zadeve, sodelovanje pri rušenju pravic skupnosti LGBTIQ na Madžarskem itd.

Slogan EU je »združena v raznolikosti«, zato ne smemo izključevati nobene skupine, ne glede na spolno usmerjenost, narodnost, vero, jezik, socialni status ali katero koli drugo okoliščino. Hkrati se zavedamo, da je EU nastala na pogorišču druge svetovne vojne in da evropska ideja temelji na nedvoumni zmagi nad fašizmom in nacizmom. Zato so med najpomembnejšimi cilji EU »mir, vrednote, blaginja državljanov«. Temeljne evropske vrednote, ki so opisane na straneh EU, so »skupne državam članicam v družbi, v kateri vladajo družbena vključenost, toleranca, pravica, solidarnost in nediskriminacija. Te vrednote so sestavni del evropskega načina življenja, ki so: človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država, človekove pravice«. Za temi cilji in vrednotami stojimo in jih bomo še naprej živeli ter se zanje borili, ne glede na politične pritiske naše vlade, ki jih pri tem doživljamo.

Spoštovani evropski sodržavljan, ne glede na številne negativne novice, ki jih dnevno berete o Sloveniji, si bomo državljani Slovenije, ki »dobro v srcih mislimo«, kot se je izrazil naš največji pesnik Prešeren, še naprej aktivno prizadevali za življenje in delovanje v skladu z evropskimi ideali in vrednotami, ki imajo temelje v razsvetljenstvu. Prosimo, da nas ne »dajete v isti koš« z našo vlado, ki uničuje same temelje skupnega evropskega življenja.

Vaš sodržavljan,

Rok Kralj, Kamnik